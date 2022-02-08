Актер Том Холланд выразил желание сняться в экранизации видеоигры «Джек и Декстер»

Британский актер Том Холланд рассказал, что хотел бы принять участие в съемках экранизации культового платформера «Джек и Декстер». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на GameSpot.

Компания Sony Computer Entertainment выпустила игру в 2001 году. В разработке этой игры принимали участие Naughty Dog, которые впоследствии создали серию приключенческих игр Uncharted. Сейчас Том Холланд принимает участие в киноадаптации этого проекта.

«Я хотел бы сняться в фильме о Джеке и Декстере, в котором я бы сыграл Джека. Но снимать должна студия A24, чтобы получилось необычно и, типа, мрачно. Да, я бы снялся в по-настоящему необычной игровой версии «Джека и Декстера», — рассказал актер.

Популярность Холланду принесли съемки в новой трилогии Джона Уоттса о Человеке-Пауке. Последняя картина серии с его участием вышла на экраны 13 декабря 2021 года. Фильм получил одобрение как со стороны зрителей, так и от фанатов киногероики.