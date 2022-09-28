Актер Том Хэнкс признался, что лишь четыре фильма с его участием являются хорошими | 360°

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Актер Том Хэнкс признался, что лишь четыре фильма с его участием являются хорошими

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Американский актер и режиссер Том Хэнкс в разговоре с изданием People признался, что лишь четыре фильма с его участием можно назвать достойными. Что это за картины, артист уточнять не стал.

«Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и все еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс — это чудо», — процитировали «Известия» слова актера.

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Том Хэнкс дважды получал «Оскар» за участие в фильмах «Форрест Гамп» и «Филадельфия». Он также сыграл в таких культовых кинокартинах, как «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Поймай меня, если сможешь».

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