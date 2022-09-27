Актер Тихон Жизневский впервые стал отцом | 360°

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Актер Тихон Жизневский впервые стал отцом

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У актера Тихона Жизневского и модели Ксении Бугайченской родился сын. Об этом стало известно РИА ФАН.

Звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» начал встречаться с Бугайченской в 2020 году, а уже через год пара решила расписаться.

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«Хотелось бы поделиться капелькой тепла с миром. Пару месяцев назад появился на свет человеческий детеныш. Наш смысл жизни, продолжение нашей любви. Конечно, время ты выбрал, чтоб мама и папа совсем в уныние не впадали, спасибо, сын», — сообщила Бугайченская в своих соцсетях.

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Поклонники актера обрадовались новости, поздравив его семью с пополнением.

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