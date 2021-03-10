Актер театра Петросяна рассказал, что тяжело перенес коронавирус

Актер и режиссер театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Михаил Смирнов тяжело перенес коронавирус. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он рассказал, что когда заболел, в первую очередь самоизолировался от своей семьи. И сначала все было в порядке: температура снижалась, самочувствие было неплохим.

Через пару дней у Смирнова началась лихорадка почти до 40 градусов и ему пришлось лечь в больницу. Там его сразу отправили в реанимацию. Врачи уточнили, что его состояние было тяжелым и было невозможно спрогнозировать, выживет ли актер.

«Страшно не было, было очень противно, состояние ужасное. Дышал подведенным кислородом, не чувствовал вкусов и запахов, казалось, что меня кормят какой-то дрянью — запахи еды и воды изменились. Потом понял, что это коронавирус так работает. Потом наступила апатия, температура держалась около 40 — у меня впервые в жизни была такая температура», — рассказал Смирнов о своем состоянии.

Врачи пояснили, что Смирнов пережил цитокиновый шторм. В больницу он пролежал три недели.