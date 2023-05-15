Знаменитости 15 мая 2023, 07:18 Актер театра «Ленком» Владимир Кузнецов скончался на 80-м году жизни «Ленком» сообщил о смерти актера из «Юноны и Авось» и «Рублевки live» Владимира Кузнецова Кинопоиск

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Советский актер, известный по фильмам «Юнона и Авось, „Битва за Москву“ Владимир Кузнецов умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил театр „Ленком“ на своем сайте.

«Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в „Ленкоме“ на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 годы, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ», — заявили представители театра.

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Они не назвали причину смерти артиста.

Владимир Кузнецов появился на свет 3 октября 1943 года в Троицке Челябинской области. Он снималя в таких известных фильмах, как «Битва за Москву», «Тихое следствие», «Юнона и Авось», «В полосе прибоя». Позже зрители могли увидеть его в сериалах «Доктор Тырса», «Рублевка live», «Час Волкова», «Дорожный патруль» и других.

Кузнецов сыграл во множестве спектаклей «Ленкома». В частности, речь идет о постановках «Жестокие игры», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» «Гамлет», «Тиль», «Оптимистическая трагедия», «Автоград-XXI» и «Королевские игры».