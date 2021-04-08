Народный артист Украины, актер театра и кино Александр Гапон скончался в возрасте 80 лет в среду, 7 апреля, написала «Экспресс газета».

Мужчина умер в Запорожье. О печальном событии сообщила дочь Гапона. В настоящий момент причина смерти артиста неизвестна. Актера похоронят на родине.

В 1962 году Гапон окончил Днепропетровское театральное училище. С этого момента он стал актером Запорожского театра имени Магара. Там он служил всю свою жизнь.