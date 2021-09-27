Актер театра «Эрмитаж» потерял сознание на сцене

Актер театра «Эрмитаж» Данила Шевченко потерял сознание после спектакля на сцене. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Актер был задействован в детском спектакле «Леля и Минька в школе клоунов». Уже после спектакля, во время поклона, Шевченко стало плохо, он упал в обморок.

Актера забрали на скорой, однако тем же вечером отпустили домой, написал сайт kp.ru. Врачи обследовали его и пришли к выводу, что Шевченко здоров. Причиной обморока могла стать усталость.