Актер «Сватов» женился на актрисе сериала «Крепостная»

Звезда сериала «Сваты» Дмитрий Сова заключил брак с актрисой Дарьей Легейдой, которая получила известность благодаря участию в сериале «Крепостная». О свадьбе знаменитости рассказали в своих Instagram-аккаунтах, сообщили «Дни.ру».

Легейда порадовала фанатов свадебными фотографиями и видео. В посте она призналась новоиспеченному супругу в любви. Она заявила, что всегда будет оставаться для него другом, тылом и поддержкой.

«Обещаю петь с тобой и танцевать, обещаю баловать, обещаю любить. Обещаю не трусить. Обещаю держать за руку в любых обстоятельствах и быть за тебя. Обещаю быть с тобой, быть твоей, быть собой», — написала она.

Девушка рассказала своим подписчикам, что взяла двойную фамилию. На свадьбу девушка купила сразу три платья. Однако появится на бракосочетании смогла только в двух.

Ранее личная жизнь актеров находилась в тайне. Сове приписывали романы с разными актрисами, однако слухи не подтверждались. В 2019-м году он рассказал о том, что встретил возлюбленную. Спустя время стало известно, что отношения у актера завязались с Легейдой.