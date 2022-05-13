Актер Сухоруков уволился из Театра Вахтангова

Актер, Народный артист РФ Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на StarHit.

В пресс-службе театра рассказали, что артист покинул состав спектакля «Улыбнись нам, Господи», который поставил Римас Туминас. В этой постановке Сухоруков играл на протяжении семи лет.

Актер же заявил, что в составе Театра имени Евгения Вахтангова он выступал в качестве приглашенного артиста.

«Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками», — подчеркнул актер.