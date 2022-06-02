Актер Стычкин в шестой раз стал отцом

Российский актер Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз. Его супруга, актриса Ольга Сутулова, родила сына.

«Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь, а сегодня, в День защиты детей и сегодня у нас родился сын», — заявил 1 июня Стычкин на странице в своей соцсети.

Для 47-летнего Стычкина новорожденный стал шестым ребенком. От однокурсницы Юлей Жемчуговой у него есть дочь Соня, от предыдущей супруги, пианистки, Екатерины Сканави — дочь Александра, сыновья Лев и Алексей.

С Сутуловой актер познакомился в 2007 году во время работы над фильмом «Контракт на любовь». Позже он развелся со Сканави и женился 2012 году на Сутуловой. Она в 2020 году родила ему сына Михаила.

Тем временем в Голливуде главная новость заключается в победе актера Джонни Деппа в суде над бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд. Ее признали виновной в клевете против экс-супруга. Она должна будет выплатить актеру в качестве компенсации 15 миллионов долларов.