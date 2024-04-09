Знаменитости 09 апреля 2024, 15:39 Актер Стоянов заявил, что испытывал неловкость при исполнении женских ролей в «Городке»

Читать 360tv в

Актер театра и кино Юрий Стоянов дал большое интервью журналисту Надежде Стрелец. В ходе беседы артист вспомнил работу над программой «Городок», сообщил сайт kp.ru.

Юморист признался, что всегда испытывал «дикую неловкость» при исполнении женских ролей. По его словам, самым неприятным был момент переодевания.

Реклама

Однако зрителям, отметил Стоянов, всегда нравились образы, которые он демонстрировал на экранах.