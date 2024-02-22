Знаменитости 22 февраля 2024, 12:43 Актер Стоянов рассказал, что обычно получает на 23 Февраля парфюм и спортивный костюм

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В преддверии Дня защитника Отечества актер Юрий Стоянов рассказал, что он обычно получает в качестве подарка на этот праздник. Об этом сообщил «Ридус».

По признанию актера, обычно он проводит праздники на съемках. Поэтому жена презентует ему что-то из одежды. Причем обязательно комфортное в ношении.

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«Жена мне, как правило, дарит что-нибудь спортивное, удобное — спортивный костюм, толстовку, потому что я почти все время провожу на съемках. А дочери мне дарят парфюм», — рассказал Стоянов.

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