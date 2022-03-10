Актер Стивен Сигал продал ранчо в Калифорнии за семь миллионов долларов

Американский актер Стивен Сигал продал свое ранчо в Калифорнии под названием Lava Lakes Nature Preserve. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Dirt.

Изначально знаменитость хотела продать имение площадью более двух тысяч гектаров еще восемь лет назад. Тогда он планировал получить за него 12 миллионов долларов, однако желающих купить ранчо не было. Здание сняли с продажи.

В следующий раз дом решили продать год назад за ту же стоимость. В этот раз здание удалось продать, но всего лишь за семь миллионов долларов, передали «Дни.ру».