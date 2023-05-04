Знаменитости 04 мая 2023, 11:42 Актер Стеклов рассказал о непринятии тезиса о том, что с Запада «идет все самое хорошее»

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Актер театра и кино, народный артист России Владимир Стеклов заявил о непринятии тезиса о том, что «все самое хорошее» идет исключительно с Запада. Свое мнение он выразил в беседе с «Абзацем».

Стеклов отметил, что ему непонятна уверенность многих людей в том, что западные страны заинтересованы в социальном благополучии, нравственности остальных.

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Артист добавил, что ни разу не ощущал чего-то хорошего, что бы пришло с Запада. Он также подчеркнул, что многие российские звезды, осуждающие действия России, боятся уехать из страны и потерять заработок.