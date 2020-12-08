Актер Стеблов рассказал об уходе сына в монастырь

Отмечается, что со своей первой супругой Татьяной Осиповой народный артист прожил практически 40 лет. Из-за болезни сердца она тяжело рожала Сергея. Наследник не подарил артисту внуков, так как отрекся от мирской жизни. После пострига он стал отцом Фотием, пишет сайт «Утро.ру».

Стеблов отметил, что принял это с пониманием, хоть немного сожалеет, что его род не продолжится.

«Если говорить о нашем общении, я себя чувствую с ним как будто я на исповеди. Он больше молчит и слушает, я-то человек более разговорчивый», — признался актер.

Стеблов за своею карьеру сыграл роли в нескольких десятках фильмов. В их числе «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Урок литературы» и другие.