19 декабря 2022, 15:06
Актер Станислав Ярушин заработал на финале ЧМ по футболу 10 тыс рублей
Актер Станислав Ярушин в своем Telegram-канале поделился с поклонниками радостной новостью. По его словам, он поставил на победу Аргентины в финале Чемпионата мира по футболу и выиграл 10 тысяч рублей. Об этом написало ИА Nation News.
«Как чувствовал! За кого болели? Я за пенальти», — написал он.
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Ранее стало известно, что сборная Аргентины одержала победу по пенальти со счетом 4:2 во время финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда играла против сборной Франции.
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