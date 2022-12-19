Знаменитости 19 декабря 2022, 15:06 Актер Станислав Ярушин заработал на финале ЧМ по футболу 10 тыс рублей

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Актер Станислав Ярушин в своем Telegram-канале поделился с поклонниками радостной новостью. По его словам, он поставил на победу Аргентины в финале Чемпионата мира по футболу и выиграл 10 тысяч рублей. Об этом написало ИА Nation News.

«Как чувствовал! За кого болели? Я за пенальти», — написал он.

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Ранее стало известно, что сборная Аргентины одержала победу по пенальти со счетом 4:2 во время финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда играла против сборной Франции.

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