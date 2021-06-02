Актер сериала «Закон и порядок» Роберт Хоган умер на 88-м году жизни

Американский актер Роберт Хоган скончался на 88-м году жизни 27 мая. Причиной его кончины стали осложнения после пневмонии, написал Deadline.

Отмечается, что у Хогана осталась вдова Мэри. Супруги прожили вместе 38 лет. Также у Роберта трое детей от предыдущего брака с Шеннон Хоган и двое внуков. Семья попросила желающих выразить свою скорбь сделать пожертвование в пользу организации, которая занимается изучением болезни Альцгеймера, вместо покупки траурных венков.

Хоган родился 28 сентября 1933 года. Он проходил военную службу в Корее и вернулся в Нью-Йорк учиться на инженера. После профориентационного теста он поменял свои планы и решил заниматься искусством.

За 60 лет своей актерской карьеры Роберт снялся в более чем 150 фильмах. Он исполнил роли в сериалах «Прослушка», «Закон и порядок», «Она написала убийство», «Сумеречная зона» и других.