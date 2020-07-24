24 июля 2020, 17:31
Актер сериала «Великолепный век» похудел на 65 кг
Юксель Унал, актер, сыгравший роль Шекера-аги в сериале «Великолепный век», сбросил 65 килограммов. Изменения произошли менее чем за полгода. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По словам артиста, таких результатов он добился самостоятельно, без хирургического вмешательства. Ранее Унал весил 173 килограмма при росте 187 сантиметров.
На кардинальные меры актера вынудили проблемы со здоровьем, а также отсутствие новых предложений о работе.
«Я понял, что пришло время серьезно взяться за себя», — заявил актер.
Изначально он ездил на велосипеде. Ежедневно Унал преодолевал расстояние в 40 километров.
Кроме этого, у него изменился и рацион питания: калорийную пищу заменили цветная капуста и брокколи.