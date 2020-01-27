Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» предложил доплачивать журналистам за хорошие новости

Сергей Селин подчеркнули, что представители прессы часто показывают «передачи про чью-то пятую точку» сразу после добрых программ.

«Это перечеркивает все хорошее!» — пояснил он.

По мнению артиста, многое зависит от подачи и восприятия информации. Селин привел в пример сообщение во возвращении курильных комнат в аэропорты России. Он уточнил, что курильщику она показалась хорошей, а человеку, который не курит, — плохой.

«Смешное и грустное — всегда рядом. Но везде должен быть баланс. У нас был перекос, когда мы ругали нашу милицию, нашу армию. А сегодня у нас лучшая в мире армия, я считаю. Об этом надо говорить. Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего? Но такие призы, как на конкурсе Федерального агентства новостей, — это тоже хорошо, это начало!» — резюмировал Селин.