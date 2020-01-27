    27 января 2020, 16:26

    Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» предложил доплачивать журналистам за хорошие новости

    Ольга Ситникова

    Актер российского детективного телесериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин выступил на церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России». Он предложил увеличить зарплату за приятные новости. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Сергей Селин подчеркнули, что представители прессы часто показывают «передачи про чью-то пятую точку» сразу после добрых программ.

    «Это перечеркивает все хорошее!» — пояснил он.

    По мнению артиста, многое зависит от подачи и восприятия информации. Селин привел в пример сообщение во возвращении курильных комнат в аэропорты России. Он уточнил, что курильщику она показалась хорошей, а человеку, который не курит, — плохой.

    «Смешное и грустное — всегда рядом. Но везде должен быть баланс. У нас был перекос, когда мы ругали нашу милицию, нашу армию. А сегодня у нас лучшая в мире армия, я считаю. Об этом надо говорить. Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего? Но такие призы, как на конкурсе Федерального агентства новостей, — это тоже хорошо, это начало!» — резюмировал Селин.