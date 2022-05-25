Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Беляев умер

Российский артист Вячеслав Беляев, получивший свою известность благодаря съемкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», умер. Мужчине было всего 56 лет. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на страницу друга и коллеги покойного Алексея Чардымского в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина выразил свои соболезнования родным Беляева. По его словам, артист провел бодрую жизнь и отличался особой энергичностью. Чардымский подчеркнул, такое событие стало большой утратой для многих.