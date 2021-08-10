Актер сериала «Татьянин день» заявил, что его пытались отравить

Артем Артемов, снявшийся в сериале «Татьянин день» объяснил свое исчезновение из публичного поля. Он заявил, что его пытались отравить неизвестные. Об этом актер рассказал Андрею Малахову в передаче «Прямой эфир», написали Дни.ру.

Артемов не давал интервью несколько лет. По его словам, затишье было связано с серьезными проблемами со здоровьем. Артемов считает, что его хотели отравить недоброжелатели. Он заявил, что это произошло шесть лет назад, когда он хотел снять фильм-расследование о геноциде.

Здоровье актера стало стремительно ухудшаться, у него выпадали волосы и зубы. Артемов попал в больницу. Врачи утверждали, что у него рак кишечника, однако актер настаивал на версии об отравлении.

Оправиться актеру помогла любовь. Он рассказал, что познакомился с девушкой по имени Валентина, проживающей в США. Она приехала в Россию и тратила все силы и средства, чтобы поставить возлюбленного на ноги. Сейчас пара воспитывает двух детей, здоровье актера, по его словам, улучшилось.

«Сейчас лучше. Ходить начал, слава богу. В Европе меня траванули», — сказал Артемов.