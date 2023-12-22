22 декабря 2023, 14:37
Актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев рассказал, что его жизнь резко поменялась против его воли
Актер криминальный драмы режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана» Лев Зулькарнаев исполнил одну из главных ролей, применив на себя роль бандита. Артист признался, что не ожидал такой популярности после выхода сериала, и что быть в новом амплуа для него непривычно, передала «Вечерняя Москва».
«Меня стали часто узнавать, и для меня это неожиданно, потому что прежде я с таким не сталкивался. Моя жизнь резко изменилась вне моей воли, и я еще не привык», — сказал он.
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В разговоре с корреспондентом издания артист добавил, что пытается сохранять гармонию внутри себя и продолжать быть верным себе. Сейчас для него, самое главное, не поддаваться чему-то напускному.
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