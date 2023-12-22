Знаменитости 22 декабря 2023, 14:37 Актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев рассказал, что его жизнь резко поменялась против его воли

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Актер криминальный драмы режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана» Лев Зулькарнаев исполнил одну из главных ролей, применив на себя роль бандита. Артист признался, что не ожидал такой популярности после выхода сериала, и что быть в новом амплуа для него непривычно, передала «Вечерняя Москва».

«Меня стали часто узнавать, и для меня это неожиданно, потому что прежде я с таким не сталкивался. Моя жизнь резко изменилась вне моей воли, и я еще не привык», — сказал он.

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В разговоре с корреспондентом издания артист добавил, что пытается сохранять гармонию внутри себя и продолжать быть верным себе. Сейчас для него, самое главное, не поддаваться чему-то напускному.