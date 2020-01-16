Актер сериала «Реальные пацаны» решил стать мэром

Бежанян подал документы на должность мэра Осинского городского округа в Пермском крае.

«Узнал список кандидатов на главу. Есть умные, есть красивые. А умного и красивого нет. Значит, будет!!!» — заявил он в соцсети.

Как сообщил портал «Дни.ру», Бежанян назвал себя идеальным кандидатом, так как имеет богатый опыт в управлении. Отмечается, что на данный момент бизнесмен является директором ООО «Главное Осинское лесное хозяйство».

Журналистам он рассказал, что «ни у кого из кандидатов, заявившихся на выборы, за исключением действующего главы района Якова Лузянина, нет опыта хозяйственной деятельности». Однако бизнесмен подчеркнул, что нынешний глава привел к «к катастрофической ситуации в районе».