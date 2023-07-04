Знаменитости 04 июля 2023, 11:16 Актер сериала «Мир! Дружба! Жвачка» Федор Рощин рассказал, что во время съемок столкнулся с неприязнью учителей

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Вышел третий, финальный сезон популярного российского сериала «Мир! Дружба! Жвачка», и исполнитель роли Илюши Федор Рощин рассказал, как ему давались съемки. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Актер играет странного мальчика Илюшу, у которого явно синдром Аспергера — легкой формы аутизма. Но со своим персонажем у Рощина проблем почти не было, зато они возникли в школе. Неприятная история произошла с классным руководителем артиста.

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«Не было такого, что прямо унижали, но некая неприязнь была. Вот когда это делали учителя, было странно. Однажды на перемене ко мне подошел классный руководитель и сказал, что мне надо оценки подтягивать, а не сниматься, что актеров много, но только единицы из них становятся популярными, и что я — не какой-нибудь особенный», — рассказал актер.

Он добавил, что был крайне удивлен этим словам и реакцией педагога. Но съемки, конечно, не прекратил.

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