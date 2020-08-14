Актер сериала «Мажор» Обласов показал архивные фото со свадьбы

Уточняется, что артист и его супруга Елена Грук-Чернова отпраздновали годовщину женитьбы. Мужчина поздравил возлюбленную и поделился снимками с торжества. Он рассказал, что счастлив со своей женой и поблагодарил ее за то, что она всегда рядом.

«Смотрим и летим в одну сторону», — процитировал Обласова сайт «Дни.ру».

Он признался, что в обществе любимой радуется каждому дню. Елена на своей странице в Instagram тоже посвятила мужу несколько приятных слов. Актриса поделилась радостью о том, что ей достался внимательный и заботливый супруг. Она назвала Александра гениальным актером и человеком с красивой и открытой душой.

Ранее Обласов был женат на актрисе Ольге Озоллапине. Актер ушел от женщины, когда познакомился с Еленой Грук-Черновой. У Александра и Ольги есть общий сын. С бывшей супругой артист продолжает поддерживать хорошие отношения.