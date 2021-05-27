Российский актер Константин Котляров избил мужчину в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Драка произошла в ночь на 27 мая возле ресторана «Сандал» на Страстном бульваре.

По данным канала, очевидцы заметили, как артист душил другого мужчину, прижав его к земле. Прохожие вызвали полицейских и скорую помощь. У актера зафиксировали ссадины и ушибы. Причины конфликта неизвестны.

Константин Котляров играл второстепенные роли в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Мосгаз», «Карпов», «Час Волкова». Последней его работой стала роль следователя в фильме «В чужом краю».

В конце апреля в отношении актера Александра Паля и его приятелей возбудили уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений. Его подозревают в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Спортсмен лежал в больнице с травмами головы и лица. Позднее Lifе Shоt узнал, что в полиции Александр Паль объяснил конфликт с хоккеистом непристойным поведением Антипова. Хоккеист якобы пытался справить нужду у автомобиля актера, на замечания не реагировал. Тогда молодые люди решили вопрос силой.