Знаменитости 06 марта 2023, 13:41 Актер сериала «Король и Шут» Константин Плотников рассказал, как готовился к съемкам в проекте Константин Плотников: я просто написал режиссеру в соцсетях Кинопоиск

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Актер Константин Плотников, сыгравший Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», рассказал, как он готовился к проекту и как получил приглашение на одну из главных ролей. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам артиста, он еще в 16 лет сломал себе передний зуб, прям как Горшок (Михаил Горшенев).

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«Одна из многочисленных фишек Горшка — это отсутствие передних зубов. Так вот я в 16 лет тоже сломал передний зуб! <…> Ставил себе волосы, подкрашивал их белым, делал безумный такой образ. И во время этого этюда я опять бутылкой сломал себе передний зуб!» — вспоминает артист.

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Константин признался, что решил попробовать свои силы, как только узнал о съемках проекта. Когда он не увидел на почте ответа от организаторов, то решил в соцсетях написать главному режиссеру. Вскоре его позвали на очный кастинг.

Для того, чтобы полностью погрузиться в образ, Плотников пересмотрел все интервью с Михаилом, пытался копировать его жесты и поведение. Как заметил сам артист, эта была долгая и кропотливая работа.