Актер Сергей Селин, снявшийся в сериале «Регби», рассказал о своем отношении к этому спорту

Российский актер Сергей Селин, принявший участие в сериале «Регби», премьера которого состоится 20 июня на канале СТС, рассказал о своем отношении к этому спорту, а также объяснил, возникнет ли в России всплеск популярности регби после показала сериала. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

В телесериале Селин сыграл роль спортивного доктора, который не оказывается в стороне от проблем молодых игроков.

«Регби — достаточно жестокий вид спорта и для многих непонятный. В советское время этот вид спорта был развит, но потом посчитали, что он слишком буржуазный для нашей страны. Когда я понял, что буду играть в данном сериале, начал смотреть игры и, честно говоря, сначала ничего не понимал. Правила действительно очень сложные. Спортсмены играют жестко, слабым здесь делать нечего. Все игроки за сто килограммов, за исключением двоих, которых подкидывают: они должны быть немного легче. И ребята, которые нас консультировали, тоже крепкие мужики», — прокомментировал данный вид спорта актер.

По словам Селина, существуют все предпосылки, указывающие на то, что благодаря сериалу кто-то решит записаться в секцию регби.