Актер Сергей Мигицко сдал повторный тест на коронавирус

Народный артист России Сергей Мигицко сдал второй тест на коронавирус. Он ждет второго отрицательного результата, сообщила художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

В настоящий момент актер лечится от COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, информирует сайт «Петербургский дневник».

«Сергей Григорьевич давно заболел коронавирусом, но болезнь протекает у него легко, он нормально себя чувствует, и сейчас ждет второй отрицательный тест», — пояснила Луппиан.

Во вторник, 27 октября, в 19:00, на большой сцене Театра Ленсовета пройдет спектакль «Без вины виноватые», в котором Мигицко исполняет роль богатого барина Нила Стратоныча Дудукина. Его заменит Олег Леваков.