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    16 декабря 2020, 11:20

    Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

    Екатерина Шамина

    Народный артист РФ Сергей Маковецкий заразился коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крюка.
    Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

    Первые симптомы СОVID-19 у актера появились 10 декабря. У него пропало обоняние, после чего он решил сдать тест на SАRS-СоV-2. Актер чувствует себя хорошо, температуры у него нет, поэтому врачи оставили его лечиться дома.

    «Он на карантине. Врачи будут контролировать его самочувствие, и 20 декабря ему сделают повторный тест на коронавирус. Если будет отрицательный результат, он приступит к работе», — рассказал Кирилл Крюк.

    Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова жены актера Елены Маковецкой, актер получил положительный результат теста на коронавирус еще 10 дней назад. У Сергея Маковецкого нет пневмонии, он соблюдает все предписания медиков.

    Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил Театральное училище имени Щукина. В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова он работает с 1980 года. Также актер много снимается в кино. Наиболее известен он по ролям в фильмах «Брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «72 метра». В 1998 году получил звание народного артиста РФ.