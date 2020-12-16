Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

Первые симптомы СОVID-19 у актера появились 10 декабря. У него пропало обоняние, после чего он решил сдать тест на SАRS-СоV-2. Актер чувствует себя хорошо, температуры у него нет, поэтому врачи оставили его лечиться дома.

«Он на карантине. Врачи будут контролировать его самочувствие, и 20 декабря ему сделают повторный тест на коронавирус. Если будет отрицательный результат, он приступит к работе», — рассказал Кирилл Крюк.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова жены актера Елены Маковецкой, актер получил положительный результат теста на коронавирус еще 10 дней назад. У Сергея Маковецкого нет пневмонии, он соблюдает все предписания медиков.

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил Театральное училище имени Щукина. В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова он работает с 1980 года. Также актер много снимается в кино. Наиболее известен он по ролям в фильмах «Брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «72 метра». В 1998 году получил звание народного артиста РФ.