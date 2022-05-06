Актер Сергей Юшкевич рассказал о премьере фильма «Поворот на счастье» и о том, счастлив ли он

Телеканал «Россия» представит премьеру многосерийного фильма «Поворот на счастье» в субботу, 7 мая. Роль спасенного бизнесмена в сериале сыграл Сергей Юшкевич. Актер рассказал о самом запоминающемся дне съемок, а также объяснил, что значит счастье лично для него. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам Юшкевича, больше всего на съемках ему запомнилась встреча с Марией Куликовой, которую он не видел 11 лет.

«Встречу с Машей Куликовой. Мы с ней 11 лет не виделись. Когда-то у нас была история, когда в сериале „С приветом, Козаностра“ у наших персонажей возникали романтические отношения. Потом мы надолго потерялись. И я был дико рад увидеть Машу на съемочной площадке снова. Это был особо праздничный день лично для меня. Не знаю, испытывала ли такое Маша? Но я же пребывал в состоянии праздника, поскольку такие встречи всегда волнительны», — сообщил артист.

Отвечая на вопрос журналистов, что значит счастье лично для него, Юшкевич отметил, что главным является не его собственное счастье, а счастье близких.

«У меня прекрасная семья. Недавно у младшей дочери был день рождения. Мы ей устроили пароходик в компании друзей. А потом дочка пришла и сказала: „Папочка, спасибо, это был лучший день рождения в моей жизни“. И при этом вся светилась. Поверьте, это свечение ощущается до сих пор. <…> Для счастья-то многого не надо. Надо его хотеть, чувствовать и нужно уметь его дарить», — резюмировал актер.