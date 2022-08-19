Актер Сергей Ершов поделился эмоциями от съемок нового сезона «Реальных пацанов»

С 29 августа на телеканале ТНТ стартует новый сезон сериала «Реальные пацаны». Актер Сергей Ершов в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказал о съемчном процессе, своем персонаже и эмоциях от проекта.

По словам артиста, его персонаж Иваныч в новом сезоне собирается стать политиком.

«Иваныч идет в политику. Ему становится тесно в семье и бизнесе, он хочет работать на благо Пермского края и идет в губернаторы. Естественно, это происходит с разными перипетиями, с палками в колеса от Николая, но тем не менее — весело. Чем это закончится и к чему приведет, смотрите в новом сезоне. Мне было интересно окунуться в эту предвыборную кампанию, штабы, выступления перед зрителями», — отметил Ершов.

Больше всего актеру запомнился момент со съемки в Балашихе, где присутствовало очень много людей.

«Появление Иваныча на публике при большом скоплении народа. Снимали это в подмосковной Балашихе, где, кстати, мы делали фильм про зомби. Для съемок специально выстроили сцену, нагнали массовку, стояли люди с шарами, плакатами. Массовку мурыжили два дня, на сцене девчонки-танцовщицы выступали, певцы. Все было очень правдоподобно и по-взрослому», — сказал Ершов.

Актер добавил, что выступать перед публикой для него не страшно. Другое дело, что перед ним стояла другая задача — не рассмешить, а убедить, пообещать, пригрозить и в случае с такими, как Иваныч, — обмануть.