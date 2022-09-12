Актер Сергей Бурунов рассказал о съемках в клипе Ольги Серябкиной | 360°

Знаменитости 12 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Актер Сергей Бурунов рассказал о съемках в клипе Ольги Серябкиной Бурунов: идея клипа родилась после того, как мы с Ольгой выяснили, что являемся земляками РИА Новости

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Российский актер Сергей Бурунов во время посещения нового сезона онлайн-кинотеатра IVI пообщался с журналистами Teleprogramma.pro, в беседе с которыми рассказал о съемках в клипе Ольги Серябкиной.

Совсем недавно артист сыграл главную роль в клипе на песню Ольги Серябкиной «Дядя Гена». По словам самого Бурунова, они познакомились с Ольгой на дне рождении у кинорежиссера Жоры Крыжовникова.

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«Сначала мы встретились, все обсудили, а потом решили начать работать. Идея клипа сначала была другой. Но моя прекрасная директор Анастасия предложила иную концепцию», — сообщил Бурунов.

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Идея клипа родилась после того, как Ольга и Сергей выяснили, что являются земляками и жили практически в соседних домах, быть может, даже ездили в одном вагоне и одном автобусе.

Буронов добавил, что скорее всего встретиться с Ольгой раньше было не суждено. На вопрос о том, является ли он фаталистом, артист ответит отрицательно.

«На счет фаталиста не знаю. Я, скорее, идеалист!» — заключил актер.

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