Эксклюзив 19 января 2023, 12:38 Актер Сергей Баталов рассказал о главном фильме умершего режиссера Николая Досталя Заслуженный артист Сергей Баталов рассказал о знакомстве с режиссером Николаем Досталем YouTube

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Главным фильмом для ушедшего из жизни режиссера Николая Досталя всегда была картина «Облако-рай». Она же стала главной работой для многих снимавшихся там актеров. Об этом «360» рассказал заслуженный артист России Сергей Баталов.

Он подчеркнул, что впервые познакомился с Николаем Досталем, когда пришел на пробы, чтобы сняться в этом фильме в апреле 1990 года.

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«Это главный фильм в его жизни. И главный мой фильм, и Ирины Розановой, Андрея Жигалова, Аллы Клюки. Уже ушли снимавшиеся там Владимир Толоконников и Лев Борисов. А потом мы сняли продолжение „Коля перекати поле“», — поделился Баталов.

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Артист отметил, что Николай Досталь вырос в кинематографической семье. Его отец, знаменитый режиссер, погиб в 1959 году. Старший брат Владимир занимал должность директора «Мосфильма».

«Я очень соболезную его жене, она замечательный художник по костюмам, Женя. И его сыновьям, они уже стали режиссерами и продюсерами. И вообще, это такая кинематографическая семья. Говоришь „Досталь“ — и сразу кино», — подчеркнул Баталов.

Собеседник «360» признался, что сейчас его душат слезы от того, что ушел такой светлый и талантливый человек, ставший выдающимся режиссером.

«Досталь умер вчера, в Сочельник. Он был очень воцерковленный человек и ушел в преддверии праздника. Царствие ему небесное», — подытожил Баталов.

Народный артист России, режиссер Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. О причинах ухода кинодеятеля из жизни пока ничего не известно. Дату и время прощания с автором фильма «Облако-рай» объявят позднее.