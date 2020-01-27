    27 января 2020, 20:52

    Актер Селин: Россия — самодостаточная страна, надо гордиться ее успехами

    Артур Блянихов

    Актер Сергей Селин выразил уверенность, что проведение конкурса «Хорошие новости России» — дело нужное, поскольку страна устала от негатива, который идет с телеэкранов и страниц газет. Артиста процитировало ИА Nation News.

    «Великая наша забава российская — ругать самих себя, заниматься самоедством. Хватит, пора прекращать! Мы великая нация, величайшая страна, надо гордиться тем, что мы делаем», — призвал Селин.

    По его мнению, потребление негативного контента и интерес к фейковым и сомнительным новостям отрицательно сказывается не только на самом читателе, но и на его окружении.

    Актер призвал с юмором относиться к проискам США и перестать ориентироваться на западные ценности. Он напомнил о таких отличительных чертах русского народа, как гостеприимство, душевность и щедрость.

    «У нас страна самодостаточная, не надо нам ни у кого заимствовать то, чего в душе нашей нет», — констатировал артист.

    Актер напомнил, что важно уделять внимание положительной повестке. Он отметил, что, например, расхожее мнение о плохих российских дорогах уходит в прошлое, сообщил «ПолитЭксперт». По словам Селина, раньше путь в аэропорт «Пулково» занимал у него полтора часа, а теперь его можно преодолеть за 24 минуты.

    «Государство заботится о населении, просто мы иногда в силу своего невежества этого не замечаем и не умеем пользоваться законом», — подчеркнул актер.