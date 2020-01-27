«Великая наша забава российская — ругать самих себя, заниматься самоедством. Хватит, пора прекращать! Мы великая нация, величайшая страна, надо гордиться тем, что мы делаем», — призвал Селин.

По его мнению, потребление негативного контента и интерес к фейковым и сомнительным новостям отрицательно сказывается не только на самом читателе, но и на его окружении.

Актер призвал с юмором относиться к проискам США и перестать ориентироваться на западные ценности. Он напомнил о таких отличительных чертах русского народа, как гостеприимство, душевность и щедрость.

«У нас страна самодостаточная, не надо нам ни у кого заимствовать то, чего в душе нашей нет», — констатировал артист.

Актер напомнил, что важно уделять внимание положительной повестке. Он отметил, что, например, расхожее мнение о плохих российских дорогах уходит в прошлое, сообщил «ПолитЭксперт». По словам Селина, раньше путь в аэропорт «Пулково» занимал у него полтора часа, а теперь его можно преодолеть за 24 минуты.

«Государство заботится о населении, просто мы иногда в силу своего невежества этого не замечаем и не умеем пользоваться законом», — подчеркнул актер.