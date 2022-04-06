Актер Садальский поделился воспоминаниями о Жириновском

Актер Станислав Садальский поделился с «Газетой.ru» воспоминаниями о Владимире Жириновском. Они вместе сыграли в фильме «Корабль двойников», вышедшем в 1997 году.

По словам Садальского, они с Жириновским были в теплых отношениях и Жириновский якобы даже предлагал ему стать депутатом (Садальский отказался). Политика актер назвал «провидцем».

«Печально, конечно. Он был провидцем, как время показывает. Над ним смеялись, а он оказался во многом прав», — сказал Садальский.