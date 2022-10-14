Актер Садальский осудил Цискаридзе за «наполеоновские амбиции» | 360°

Знаменитости 14 октября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

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Viber Актер Садальский осудил Цискаридзе за «наполеоновские амбиции»

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Танцор балета Николай Цискаридзе планирует вернуться в стены Большого театра при помощи грязных интриг. Об этом заявил в своем Telegram-канале актер Станислав Садальский, написала «Политика сегодня».

Артист считает, что Цискаридзе движут исключительно «наполеоновские амбиции».

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«Коля мечтает о должности директора главного театра страны в Москве, откуда его уволили. И не просто мечтает, а делает все возможное и невозможное, интригами, чтобы его мечта осуществилась», — написал он в соцсетях.

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Садальский добавил, что Цискаридзе удастся занять место руководителя в главном театре страны.

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