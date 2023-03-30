Знаменитости 30 марта 2023, 18:58 Актер Садальский оказался в больнице и рассказал о «плохих» венах Актер Станислав Садальский сообщил, что попал в больницу

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Заслуженный артист РСФСР, радиоведущий, актер театра и кино оказался в больнице. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Садальский признался, что страдает от «плохих» вен на руках, в связи с чем любая капельница или укол становятся для него проблемой.

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«Хрупкие, тонкие или незаметные вены — серьезная проблема у тех, кто проводит медицинские манипуляции», — написал он.

Актер отметил, что в клинике нашелся прибор зарубежного производства, который помогает точно определить оптимальное место для укола.

«Распорядился бы закупить приборчики в каждую российскую больницу, если бы стал министром здравоохранения», — добавил 71-летний артист.

В конце января Садальский попал в больницу с жалобами на кровотечение. Его причиной он назвал разжижающие кровь препараты. На следующий день актера выписали домой.

Садальский известен широкой публике по съемкам в киножурнале «Ералаш», а также по ролям в фильмах «Земский доктор» и «Тридцатого уничтожить», сериалам «Убойная сила» и «Бандитский Петербург» и другим работам.