Знаменитости 17 декабря 2023, 03:25 Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти РИА «Новости»

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Российский актер Рузиль Минекаев, сыгравший в сериале «Слово пацана» роль Адидаса-младшего, опроверг сообщения о своей смерти. В Telegram-канале актер разместил короткое видео, на котором подтверждает, что жив и «пьет чай в Москве».

Ранее в СМИ появилась информация, что сыгравший Адидаса-младшего Минекаев умер в больнице. Актер назвал эту новость фейком. На видео Минекаев отметил, что жив и здоров.

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«Если что, я не умер», — подчеркнул актер.

Рузиль Минекаев родился в Татарстане в 1999 году. На его счету работа в кино и на телевидении. Актер снимался в картинах «Уличное правосудие», «Подслушано в Рыбинске», «Напарники», «Смычок».

Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев назвал хайпом сообщения СМИ о подростковых преступлениях, якобы совершенных под влиянием этого проекта. Съемочная группа готова подать в суд на некоторые средства массовой информации.