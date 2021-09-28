Актер «Ривердэйла» Кей Джей Апа впервые стал отцом

Актер сериала «Ривердэйла» Кей Джей Апа впервые стал отцом. Сына мужчине подарила 27-летняя модель Клара Берри. Об этом сообщили «Дни.ру».

Избранница исполнителя роли Арчи Эндрюса рассказала о появлении малыша в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что новорожденный сын получил имя Саша Вай Кенети Апа. Модель назвала своего ребенка совершенством и отметила, что теперь в ее сердце царит любовь сразу к двум мужчинам — сыну и избраннику.

Многие поклонники поздравили молодых родителей с радостным событием. Особенно понравилось пользователем имя новорожденного.

«Ура, поздравляю вас, ребята! Так рада за вас!», «Самый милый маленький ангел. Добро пожаловать в мир, Саша», «Такое красивое имя. Поздравляю, Клара!», --написали фанаты знаменитости.

Роман между актером и моделью завязался в феврале 2020 года. Информация о беременности Клары появилась весной 2021 года. Девушка выкладывала в свой профиль фотографии с округлившимся животом.