Знаменитости 13 июня 2023, 02:07 Актер, режиссер и певец Франческо Нути скончался в Риме Freepik

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В Риме скончался известный итальянский актер, режиссер и певец Франческо Нути. Ему было 68 лет. Артист умер в больнице, сообщила итальянская газета la Repubblica.

О смерти артиста прессе рассказала его дочь Джиневра. Причину смерти издание не сообщило. Дату и место похорон объявят позднее.

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Члены семьи выразили благодарность медицинскому персоналу, который участвовал в лечении Нути в течение длительной болезни.

Артист первый раз упал с лестницы в 2006 году. Из-за черепной гематомы он впал в кому на несколько месяцев. Домой актер вернулся после реабилитации только в 2009 году, ему помогал его брат Джованни. Франческо Нути оказался в инвалидной коляске, он испытывал трудности с речью и работой конечностей.

В 2016 году Нути засветился в хронике из-за судебного дела против его опекуна, которого осудили за жестокое обращение с прикованным к постели актером. В тот же год Нути упал второй раз, врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. В 2017 году опеку над артистом взяла его дочь Джиневра. Актер много времени проводил в больницах и реабилитационных центрах, где в итоге и умер.