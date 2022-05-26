Ушел из жизни американский актер Рэй Лиотта. О его смерти сообщило издание Deadline. Артисту было 67 лет.

Лиотта, как указано в материале, умер во сне. Все произошло в Доминиканской Республике. Там сейчас проходят съемки фильма «Опасные воды», в картине артист исполнял одну их ролей.

О точной причине смерти Лиотты пока никакой информации не поступало.

Широкую известность Рэй Лиотта получил после исполнения роли молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни», который вышел на большие экраны в 1990 году. Также на его счету роли в таких картинах, как «Ганнибал», «Козырные тузы», «Револьвер» и многих других. За свою актерскую карьеру Лиотта сыграл более чем в 120 фильмах. Еще в восьми картинах он выступил в качестве продюсера.

В копилке актера есть несколько наград. Так, в 1999 и 2016 годах Лиотта удостоился премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале. За работу в сериале «Скорая помощь» в 2006-м году актер получил премию «Эмми».