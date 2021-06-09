Актер «Реальных пацанов» выпустит клип

Владимир Селиванов, который сыграл Вована в «Реальных пацанах», готовится выпустить музыкальный клип. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на его Instagram.

Он рассказал, что песня «Девочка, разгон» посвящена его жене. Она и их маленькая дочь примут участие в съемках.

«Вы представить не можете как я рад, будучи рядом с такой красивой женой, оставаться простым мужчиной в рубашке и жить обычной жизнью. Песня выйдет в конце июня», — написал Селиванов.

Ранее трек In Тhе End группы Linkin Park набрал более миллиарда прослушиваний на музыкальной платформе Spotifу. Эту песню группа выпустила в 2000 году на альбоме «Hybrid Theory». Уже тогда трек получил популярность, занимая первые места в американских музыкальных чартах. При этом, по словам участника Linkin Park Майка Шиноды, Честеру Бенингтону, ныне покойному фронтмену группы, эта песня не нравилась. Остальные же музыканты сразу были уверены, что песня станет популярной.

Самым популярным исполнителем в Spotify пока остается канадский рэпер Дрейк — его треки пользователи прослушали более 50 миллиардов раз.