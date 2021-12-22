Актер Райан Рейнольдс заявил, что не похож ни на Аффлека, ни на Гослинга

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал, что его часто путают с коллегами по цеху Беном Аффлеком и Райаном Гослингом. Об этом он сообщил в подкасте Dear Hank & John.

Уже ни один раз с ним происходили забавные ситуации. Посетители одной из пиццерий в Нью-Йорке спросили у актера, как дела у Дженнифер Лопес (возлюбленная Бена Аффлека). Артист даже не пытается разъяснить, что не имеет никакого отношения к ней, а просто ответил, что все хорошо.

«А я отвечаю: „Отлично, хорошо“. Беру пиццу и ухожу», — процитировала «Газета.ru» слова Рейнольдса.

Артист отметил, что наведывается в эту пиццерию регулярно, но никогда не поправляет людей, которые его путают с другими актерами. Рейнольдс считает, что Аффлек и Гослинг не имеют с ним ничего общего. По его словам, отличить его от того же Гослинга можно даже по цвету волос.