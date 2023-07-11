Знаменитости 11 июля 2023, 18:18 Актер Радзюкевич выступил за отмену ЕГЭ

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Российский актер театра, кино и телевидения Эдуард Радзюкевич заявил, что выступает за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом артист рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

По словам актера, последние два года в школе являются «протиранием штанов». ЕГЭ дает критически мало знаний, школьников приучают бесполезно «ставить галочки в квадратиках».

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Радзюкевич отметил, что из-за такой формы государственной аттестации выпускники теряют способность мыслить логически.