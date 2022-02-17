Актер Радзюкевич из «6 кадров» удивил зрителей внешним видом

Актер Эдуард Радзюкевич, известный по проекту «6 кадров» и «Папины дочки» набрал вес, чем удивил пользователей соцсетей. Об этом сообщило ИА Nation News.

Долгое время артист не снимался в кино, а работал только в театре. Поэтому многие не знали, как он сейчас выглядит. Но недавно в интернете появились его фото с премьеры фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Актер сильно набрал вес, и многие отметили, что это сильно изменило его внешний вид.

«Ничего себе, это правда Эдуард?», «Так сильно изменился, что не узнать», «Ого, совсем не узнать вас, Эдуард», — написали некоторые из них.

Ранее актер Аль Пачино на днях привлек внимание пользователей видеороликом, в котором танцевал Беверли-Хиллз в черном спортивном костюме и солнцезащитных очках. В ответ на это народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко пообещал придумать новый флешмоб с участием отечественных звезд.

Он рассказал, что ему все еще необходимо восстановиться, так как много сил он потратил на организацию юбилейного концерта. Однако в дальнейшем он готов составить Аль Пачино конкуренцию. По словам музыканта, сейчас важно разработать концепцию флешмоба.