Актер Прилучный пойдет в суд с обвинением в клевете

Актер Павел Прилучный неоднократно обращался в суд. Теперь он решил обвинить в клевете одного из журналистов. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «7Дней».

Два года назад знаменитость уже была замешана в судебных разбирательствах. Тогда он подрался в одном из клубов Калининграда. Оппонент сильно травмировал лицо Прилучному, из-за чего актер подал на него в суд. За испорченный облик он потребовал от злоумышленника 4,5 миллиона рублей.

Многие СМИ растиражировали эту историю. При чем один из журналистов, обсуждая эту тему, неаккуратно высказался о других скользких вопросах: он написал, что Прилучный якобы накопил много долгов и штрафов за нарушение ПДД, а еще и лишился дома. Кроме того, журналист обсудил тему развода актера с Агатой Муцениеце. По его словам, с помощью суда с обидчиком из Калининграда Прилучный решил подзаработать денег.

Эти доводы задели чувства знаменитости. Теперь он планирует обратиться в суд. Прилучный решил потребовать один миллион моральной компенсации, а также довести дело до опровержения.