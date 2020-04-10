Актер Половцев рассказал о тяготах артистов из-за карантина и отреагировал на шутки с собой

«Я видел эту картинку, но не придал как-то этому значения. Я стал героем — это приятно, хотя геройский поступок я не совершал», — поделился с изданием артист.

Комментаторы поста вспомнили заставку сериала «Улицы разбитых фонарей», где герой произносил фразу: «Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал». Некоторые добавили ей актуальности.

«Андрюха, у нас труп. Возможно, дело рук печенегов. По коням!» — написал один из пользователей Twitter.

Половцев рассказал, что такими шутками с ним поделились многие друзья и знакомые. Сам он не считает мем очень смешным. Но в целом не против того, чтобы люди упоминали его в интернете.

Актер также посетовал на то, в каком сейчас положении оказались артисты из-за пандемии и всеобщей самоизоляции. Ведь деньги за эфиры они не получают.

«Если бы мы получали с эфира или с проката — это то, чего российские артисты не получают. И эта проблема у всех на устах, но никто ее решить, к сожалению, не может. Если бы эта фраза про половцев решила наши проблемы — это было бы намного полезнее», — резюмировал Александр Половцев.

Фраза о набегах печенегов и половцев появилась в обращении Владимира Путина к нации на тему борьбы с коронавирусом. Президент произнес ее в конце своего выступления.