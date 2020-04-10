10 апреля 2020, 14:43
Актер Половцев рассказал о своем отношении к мемам про печенегов
Актер Александр Половцев, ставший героем мемов про печенегов рассказал, как относится к внезапной популярности в интернете. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам актера, он «видел эту картинку, но не придал как-то этому значения».
«Особо смешной [шутку] не считаю, но, если это считают смешным, — пусть будет так. <…> В период домосидения хочется хоть что-то веселенькое, а то как-то очень грустно все», — уточнил Половцев.