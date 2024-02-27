Знаменитости 27 февраля 2024, 18:49 Актер Петренко заявил, что Панин превратился в абсолютного фрика

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Лауреат Государственной премии Российской Федерации, актер театра и кино Игорь Петренко в беседе с «Абзацем» заявил, что актер Алексей Панин был хорошим человеком и рубаха-парнем, но со временем превратился в настоящего фрика.

Артист поделился, что снимался с Паниным и лично с ним знаком. И если раньше он лишь изредка демонстрировал какие-то странности, то со временем «превратился во фрика».

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«Что-то у него в голове, какие-то такие сдвиги происходят — превратился во фрика абсолютного. Мне жалко его просто. <…> При этом я знаю, что парень он неплохой, [ему] неплохое дано по-человечески, а дальше он с чем-то то ли не справился, то ли его так заманили страсти, может быть, какие-то», — сказал Петренко.

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